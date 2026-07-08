Бабушкин сервиз, советский ковер и азарт: зачем 11 июля ехать на «Ильинскую блоху»

В поселке Ильинский 11 июля развернется ярмарка старинных вещей «Ильинская блоха». С 10:00 до 15:00 на территории храма Петра и Павла выставят предметы из прошлого — праздничные фужеры, бабушкины сервизы, советские ковры, старинную мебель и аксессуары. По словам организаторов, это не просто шопинг, а азартное путешествие в историю, где каждая вещь хранит свою память, передает REGIONS .

Ярмарка уже стала традицией Раменского округа и проводится несколько раз в год, собирая местных жителей ради общения и единения поколений. Организаторы призывают достать из кладовок то, что давно ждет нового хозяина, и подарить вещам вторую жизнь. Вход свободный, присоединиться к торговле или просто окунуться в ностальгическую атмосферу приглашают всех желающих. Ориентир — храм Петра и Павла рядом с железнодорожной платформой Ильинская.