Альпинист Зигмунд рассказал неизвестные подробности о восхождении Наговициной на пик Победы

В 2023 году Гюнтер Зигмунд встретился с американцем, который вдохновил его на восхождение на пик Победы в 2025 году. Наталья, его подруга, организовала группу альпинистов для получения скидки у туроператора, и Гюнтер стал частью этой группы. В начале августа они отправились в путь, чтобы покорить эту знаменитую вершину.

Гюнтер, Наталья и Роман стартовали восхождение на пик глубокой ночью. Лука вернулся из-за обморожения пальцев. Гюнтер обогнал спутниц и первым достиг вершины за 4-5 часов. Сделав несколько фотографий, он начал спуск.

«На обратном пути я снова встретил Наталью и Романа. <...> С ними все было в порядке. Они были просто медленнее, но все было нормально. Я сделал фотографию Романа и пошёл вниз, а они продолжили подъем», — вспомнил альпинист в беседе с телеканалом РЕН.

Гюнтер рассказал, что спустился в лагерь, когда внезапно началась буря. Лука уже ждал его в пещере, укрытой снегом. В тот день Наталья и Роман не вернулись, и связаться с ними было невозможно — рация не работала. На следующее утро вернулся Роман и сообщил, что Наговицина получила перелом лодыжки.

«Они провели ночь там, и Наташа сидела и ждала помощи. Мы собрали всё, что нашли в пещере, и что, как мы думали, могло бы помочь ей: начиная со спального мешка, коврика, газовых баллончиков. Мы также собрали две горелки, еду, тёплую одежду — всё необходимое», — рассказал Гюнтер.

Гюнтер и Лука направились к Наталье. По словам Гюнтера, Лука не стал говорить о своих обмороженных пальцах из-за стресса. Им нужно было продолжать путь.

Напомним, 12 августа Наговицина оказалась в затруднительном положении на высоте более 7 тысяч метров на пике Победы. При спуске она получила травму ноги, и начались попытки ее спасения. Одна из этих попыток закончилась трагически — итальянский альпинист погиб.

Последний раз россиянку видели живой во время съемки с дрона 19 августа. В связи с невозможностью установить факт ее жизни или смерти, МЧС Киргизии признало ее пропавшей без вести.