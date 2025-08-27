В Киргизии россиянку Наговицину признали пропавшей без вести

В ведомстве отметили, что в настоящее время невозможно официально констатировать ни факт ее гибели, ни подтвердить, что она жива.

Также МВД Киргизии решает вопрос о возбуждении уголовного дела против турфирмы «Ак-Сай Трэвел», организовавшей восхождение.

Стоит отметить, что по российскому законодательству, признать альпинистку погибшей можно будет через шесть месяцев по особому судебному порядку.

Наговицина получила перелом ноги 12 августа во время спуска с пика Победы и уже более двух недель находится в палатке на высоте более 7 тыс. метров. Все три попытки организовать ее спасение завершились неудачей из-за экстремальных погодных условий и технических сложностей.

Сын альпинистки Михаил накануне обратился к председателю Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину, генеральному прокурору Игорю Краснову и в Министерство иностранных дел РФ с просьбой организовать аэровидеосъемку для уточнения состояния его матери. Он верит, что альпинистка жива.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова сделала заявление о ситуации с альпинисткой Натальей Наговициной.