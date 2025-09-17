Один турист сорвался и погиб, другой три дня провисел на отвесной скале в Казахстане

Турист упал с пешеходной тропы в Казахстане и три дня находился на отвесной скале. Благодаря оперативным действиям спасателей его удалось снять. об этом передает телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на информацию от МЧС республики.

Двадцативосьмилетний казахстанец Андрей Орлов вместе с двадцатидевятилетним Акмалем Махкамовым отправились на восхождение на вершину горы высотой 4238 метров. Они не взяли с собой специальное снаряжение и отказались от сопровождения гида.

Мужчины не заметили, как тропа сместилась, и покатились в сторону ущелья. Махкамов разбился насмерть, а Орлов успел схватиться за выступ скалы. Когда туристы не вернулись домой вовремя, их родные забили тревогу. В итоге спасатели нашли Орлова, который уже три дня кряду висел на отвесной скале.

Отец Орлова выразил искреннюю благодарность тем, кто спас его сына. По его словам, сотрудники МЧС Казахстана проявили высокий профессионализм и мужество, работая в сложных и опасных условиях.

В завершение операции спасатели извлекли тело погибшего Акмаля из-под завалов.

Ранее сообщалось, что восхождение на Пик Победы, где застряла с травмированной ногой российская спортсменка Наталья Наговицина, отложено до 2026 года. Проведение спасательных работ в настоящее время невозможно из-за экстремальных погодных условий в высокогорном районе.