Алсу показала лицо своего семилетнего сына Рафаэля на камеру

Подписчики остались в восторге от увиденного и засыпали звезду комплиментами. Впрочем, не ее одну. Мальчика назвали и принцем, и счастьем, и даже сладким ребенком.

Алсу является российской певицей, телеведущей и актрисой. Она, как и многие ее коллеги по цеху, ведет страницу в социальных сетях. Там знаменитость делится подробностями своей жизни с фанатами. Но кое-что она все же скрывала от чужих глаз до недавнего времени.

Как пишет «Газета.ру», теперь в сети появились кадры с мальчиком и его мамой. Они вдвоем запечатлены на нежном видео с подписью: «Идеальный день начинается так».

Напомним, ранее певица тщательно скрывала лицо Рафаэля на снимках. Все потому, что осознанная мама не хотела навязывать сыну публичность раньше времени. Ведь в таком юном возрасте она ему явно не нужна. Несомненно, это только подогревало интерес к мальчику.