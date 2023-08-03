Америка отменила антироссийские санкции для одного человека и корабля

Из сообщения минфина США следует, что антироссийские санкции перестали действовать на Сатиша Симара, являющегося гражданином Эмиратов. Ранее мужчину подозревали в связях с главой Чечни Кадыровым. Также санкции сняли с судна Addiction, принадлежащего российскому бизнесмену и филантропу Сергею Адоньеву. Примечательно, что мужчина родился на территории Украины.

Также в Америки поправили ошибки в адресах трех российских организаций, находящихся под санкциями. В адресе одного из институтов страны убрали повтор Москвы, в адресах российского научного центра и института при академии наук расставили запятые.