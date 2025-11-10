Американская пара вместе уже 83 года и уверена, что дело в вечернем мартини

Супруги из американского штата Флорида, 107-летняя Элеонора и 108-летний Лайл Гиттенс, поделились секретом своего 83-летнего брака. Как рассказала пара в интервью организации LongeviQuest, поддерживать любовь им помогает один простой ритуал — совместный бокал мартини, передает Лента.ру.

Пожилые супруги отметили, что за всю жизнь им ни разу не приходилось прикладывать особых усилий, чтобы сохранить отношения. Традиция пить вместе мартини появилась у них в 50–60-е годы прошлого века, когда оба возвращались с работы и проводили вечер за неспешным разговором. Со временем напиток заменили на пиво, но привычка осталась — каждый день в обед они наливают бокал друг другу.

Элеонора и Лайл познакомились в 1941 году, будучи студентами университета. В 1942 году, несмотря на службу Лайла в армии, они поженились — мужчину отпустили на несколько дней ради свадьбы. После войны семья воссоединилась и вскоре у пары родились трое детей.

Вместе они пережили восемь десятилетий, смену эпох и поколений, но, как признаются супруги, именно простые вещи — внимание, уважение и общие ритуалы — помогают им сохранять тепло отношений до сих пор.

