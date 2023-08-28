Американские беспилотники пытались провести разведку над Крымским полуостровом

По данным Минобороны РФ, в воздух были подняты два российских истребителя, чтобы не допустить проведения разведки двумя беспилотниками MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk, принадлежащими вооруженным силам Америки. Дроны засекли над юго-западной частью Черного моря, они двигались в направлении российской границы.

Когда истребители из состава дежурных сил ПВО поднялись в небо, беспилотники США изменили направление движения и покинули зону, где пытались провести разведку.