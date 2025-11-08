Американские ученые зафиксировали мощнейший сигнал от черной дыры за всю историю

Астрономы из США зафиксировали необычно мощный сигнал, исходящий от сверхмассивной черной дыры. Об этом сообщили в журнале «Nature Astronomy». Энергия выброса превышала мощность 10 трлн звезд, передает Главный Региональный .

Вспышка произошла на расстоянии примерно 10 млрд световых лет от Земли и является самым отдаленным событием такого рода, наблюдаемым за всю историю астрономии.

По предварительным оценкам, вспышка могла возникнуть в результате разрушения крупной звезды под действием гравитации черной дыры. Другие возможные причины включают нарушения в работе горячих газовых дисков вокруг черных дыр или сложные конфигурации магнитных полей.

Исследователи продолжают анализировать полученные данные, чтобы уточнить механизм возникновения необычного выброса энергии.

