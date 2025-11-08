Ученые Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН в Пущине смогли вернуть к жизни древних многоклеточных организмов, найденных в образцах вечной мерзлоты. Возраст некоторых из них оценивается примерно в 40 000 лет, передает Regions .

Работа проводилась под руководством геокриолога Андрея Абрамова. Исследователи извлекли из мерзлоты образцы, сохранившие микросреду древних нор арктических грызунов. Эти естественные «капсулы времени» содержали органические остатки и микроорганизмы, позволившие понять, как живые существа способны выживать в условиях криоконсервации.

В лабораторных условиях специалисты зафиксировали восстановление активности у нематод, находившихся в состоянии криптобиоза десятки тысячелетий. По словам ученых, это уникальный случай столь длительного сохранения жизнеспособности многоклеточных организмов.

Результаты исследования важны не только для биологии, но и для астробиологии. Как отмечает Абрамов, понимание механизмов выживания в экстремальном холоде может помочь в поиске форм жизни на других планетах. Вечная мерзлота в этом смысле служит естественной моделью для изучения возможных внеземных экосистем.

Ранее сообщалось, что на Сахалине мужчина незаконно прописал у себя трех иностранцев.