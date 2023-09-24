Американские военные останутся в Армении, чтобы охранять Пашиняна от свержения

После окончания прошедших в середине минувшей недели в Армении армяно-американских учений военнослужащие США покинут страну не полностью. Часть из них останется в республике, чтобы обеспечивать безопасность премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Как сообщил телеведущий, востоковед Абраам Гаспарян, ему стало известно, что Ереван и Вашингтон достигли негласного соглашения о силовой поддержке действующих армянских властей в период непрекращающихся в стране народных волнений.

«Американские военные полностью не покинули Армению после окончания армяно-американских учений. Часть из них осталась в Армении для силовой поддержки Никола Пашиняна», — заявил в соцсетях Гаспарян.

Напомним, во вторник рано утром, 19 сентября, Минобороны Азербайджана анонсировало проведение в Нагорном Карабахе «антитеррористических мероприятий локального характера». Там подчеркнули, что единственными целями является пресечения провокаций армянских военных и восстановление конституционного строя в стране.

Ранее Минобороны РФ сообщило о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.