Американский боксер пришел на взвешивание в футболке с Путиным на фоне триколора

Американский боксер и бывший претендент на титул чемпиона мира Кевин Джонсон пришел на взвешивание в футболке с портретом Путина. Об этом сообщает РИА Новости Спорт .

Перед поединком с Марком Петровским американский боксер пришел на взвешивание, надев футболку с изображением российского президента Владимира Путина на фоне флага России. Также известно, что сам поединок пройдет 18 августа в Москве.

Это не единственная демонстрация положительного отношения боксера к России, спортсмен не так давно заявил о смене имени на Кевин Владимирович, а до этого сообщал о желании получить российское гражданство.