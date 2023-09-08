Экс-разведчик Риттер посоветовал заявившему об успешном контрнаступлении ВСУ Блинкену приехать в Работино

Как заявил эксперт в эфире YouTube-канала Judging Freedom, дипломату, перед тем, как говорить нечто подобное, неплохо бы самому побывать на передовой. Правда, как сыронизировал Риттер, куда бы госсекретарь США на линии соприкосновения, он погибнет в считанные минуты.

«Блинкен не может поехать на фронт. Пусть попробует побывать в Работино <...> — он там погибнет. Он может поехать в Бахмут, но он и там погибнет. <...> Это именно то, что происходит с украинскими военнослужащими, находящимися там — они погибают», — сказал американский разведчик.

Напомним, накануне Блинкин, в ходе своего рабочего визита в Киев заявил, что в США якобы видят «заметный прогресс» в наступлении ВСУ. Также глава госдепа подчеркнул, что в Белом доме «полны решимости» в деле восстановления украинской экономики.