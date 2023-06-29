Американский полковник рассказал, что Польша и Литва планируют ввести войска на Украину

Бывший советник главы Пентагона сообщил, что Литва и Польша намерены ввести войска на территорию Западной Украины при полной поддержке Америки. Вопрос интервенции сейчас активно обсуждают на Западе. При этом полковник отметил, что без одобрения США такой мысли даже не возникло бы. По мнению Макгрегора, сейчас Европа оказалась на перепутье.

При этом разведка РФ не раз сообщала о намерениях Варшавы захватить часть Украины. Польша уже прорабатывала подобный сценарий, при этом власти государства не сомневаются в поддержке Америки и Британии.