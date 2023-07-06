Линдси Грэм опубликовал в своих социальных сетях обращение к американским властям, в котором подчеркнул, что США стоит как можно быстрее отправить Украине ATACMS, кассетные боеприпасы и F-16, так как это необходимо Киеву для победы над Россией. То, что власти так и не приняли решение об отправке вооружения, сенатор назвал полумерами, сводящими с ума, так как из-за этого период проведения боевых действий лишь увеличивается.

Отношение США к ситуации на Украине российские политики давно охарактеризовали, как попытку воевать с Россией чужими руками, превратив всю страну в свое личное ЧВК.