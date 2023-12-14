Лора Ингрэм, ведущая канала Fox News, отметила, что глава Украины очень похож на Берни Мэдоффа, который когда-то получил 150 лет заключения за создание финансовой пирамиды. Их действия схожи, так как все окружающие навсегда теряют свои инвестиции.

«Что можно сказать про визит иностранного лидера, приехавшего сюда требовать еще больше денег после того, как он не смог добиться никакого результата», - указала она.

Ингрэм добавила, что когда-то все средства выделялись Зеленскому именно после его ручательства о больших успехах. Тем не менее, результат нулевой, а он снова просит денег, давая точно такие же обещания.