Украинские власти готовы бросать в мясорубку людей с психическими расстройствами и физическими недостатками, рассказал американский журналист Клейтон Моррис в эфире своего шоу Redacted.

По его словам, мобилизация на Украине носит очень жесткий характер. Военкомы могут отбирать паспорта, что запрещено законом, и угрожать расправой.

Порой они записываю в армию психически больных людей, а также физически непригодных.

При этом новобранцы не проходят практически никакой подготовки, а практически сразу отправляются на фронт, где они находятся, «как мясо на крюке».