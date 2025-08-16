Американский журналист на саммите Путина и Трампа оказался в восторге от русской водки

Во время недавнего саммита, в котором участвовали президенты США и России, американский журналист Брайан Гленн поделился историей о том, как один из российских коллег столкнулся с техническими неполадками и взял оборудование в аренду у американцев. В качестве благодарности он угостил их водкой. Об этом инциденте сообщил в своем Телеграм-канале Александр Юнашев, журналист издания LIFE.

Сам журналист из России рассказал, что приобрёл напиток в ближайшем магазине и был очень рад обменять его на оборудование — это он назвал «большой удачей».

Напомним, переговоры Путина и Трампа на военной базе Элмендорф — Ричардсон на Аляске в узком составе продлились почти три часа.

Дмитрий Песков, официальный представитель президента Российской Федерации, заявил, что переговоры могут занять от шести до семи часов. Сначала лидеры встретятся наедине, а затем продолжат общение в составе делегаций. По завершении саммита Владимир Путин и Дональд Трамп дадут совместную пресс-конференцию.

Ранее сообщалось, что Путин вылетел на Аляску. А продажи винтажной кофты с надписью СССР, в которой глава МИД РФ Сергей Лавров прилетел в Анкоридж, взлетели до небес.