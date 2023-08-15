Американский журналист Джексон Хинкл заявил, что Путин пытался не допустить украинский конфликт, когда Зеленскому было все равно. Подробности рассказало РИА Новости .

В своем блоге журналист написал, что никого в Киеве не волнует происходящее сейчас, а Путин думал об этом изначальное. Он вспомнил, что еще восемь лет назад российский президент пытался сделать все, чтобы не допустить кризис на Украине без человеческих жертв, пользуясь только дипломатией. Однако все соглашения и предложения Киев отверг.

Он также заметил, что Минские соглашения США и Европа изначально рассматривали как возможность подготовиться к столкновению с Россией, это не отрицают и некоторые западные политики.