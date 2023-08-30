Гарланд Никсон, американский радиоведущий, выложил на своей странице в социальных сетях ролик. В этом видео он сделал заявление о том, что, учитывая нынешние темпы, армия Украины может совсем скоро потерять весь личный состав. А это означает и завершение контрнаступления.

По словам журналиста, в такой ситуации становится довольно сложно обороняться, не только наступать. Также Никсон подчеркивает постоянную потерю поддержки Киева со стороны западных союзников. Все дело в том, что становится сложнее убеждать граждан в необходимости помощи Украине и режиму лидера данного государства.