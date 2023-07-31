Аналитик Кашин назвал места наиболее выгодной покупки одежды в России

Стоимость одежды в России снизилась на 15% по сравнению с 2022 годом. Аналитик Даниил Кашин рассказал, с чем это связано и где в настоящее время выгоднее всего покупать вещи. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, падение цен больше всего характерно для дорогостоящее сезонной верхней одежды. Также подешевели блузы, брюки и джинсы.

Эксперт считает, что основной причиной падения цен является успешное импортозамещение.

По мнению Кашина, в прошлом году эта индустрия пережила шоковую терапию, но на сегодняшний день отечественная индустрия стала более востребованной у жителей РФ.

По его мнению, приобретать одежду к будущему сезону стоит на распродажах.