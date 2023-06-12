Аналитик Муртазин назвал оптимальный объем памяти для смартфона
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Забитая память смартфона различными файлами приводит к тому, что устройство начинает хуже работать. Аналитик Эльдар Муртазин рассказал, какой объем свободных гигабайтов следует иметь для хорошей работы смартфона. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что при приобретении нового смартфона следует предпочесть гаджет со значительным объемом памяти. На сегодняшний день в ценовом сегменте предлагается 128-256 Гб.
По мнению эксперта, не нужно также использовать весь объем памяти смартфона, иначе многие функции либо станут недоступны, либо будут замедлять работу телефона.
Он отметил, что в качестве оптимального варианта в телефоне должно быть 20% свободной памяти. При этом необходимо также проводить расчистку памяти каждые полгода.
Муртазин также пояснил, что в некотором смысле могут спасти ситуацию карты памяти, тем не менее это не идеальный метод хранения информации.