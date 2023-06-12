Аналитик Муртазин назвал оптимальный объем памяти для смартфона

Забитая память смартфона различными файлами приводит к тому, что устройство начинает хуже работать. Аналитик Эльдар Муртазин рассказал, какой объем свободных гигабайтов следует иметь для хорошей работы смартфона. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что при приобретении нового смартфона следует предпочесть гаджет со значительным объемом памяти. На сегодняшний день в ценовом сегменте предлагается 128-256 Гб.

По мнению эксперта, не нужно также использовать весь объем памяти смартфона, иначе многие функции либо станут недоступны, либо будут замедлять работу телефона.

Он отметил, что в качестве оптимального варианта в телефоне должно быть 20% свободной памяти. При этом необходимо также проводить расчистку памяти каждые полгода.

Муртазин также пояснил, что в некотором смысле могут спасти ситуацию карты памяти, тем не менее это не идеальный метод хранения информации.