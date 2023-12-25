Аналитик Шнейдерман спрогнозировал давление на рубль перед Новым годом

Спрос на иностранную валюту традиционно растет перед новогодними праздниками, от чего пока выигрывает только евро.

Специалист в области финансов и аналитики Александр Шнейдерман рассказал RT, как будет меняться курс валют ближайшее время, когда Россия готовится к встрече Нового года. Оказалось, что рубль в преддверии праздников будет находиться под давлением на фоне укрепления евро. Доллару остаток декабря 2023 года не сулит ничего хорошего: он будет сдавать позиции на фоне других котировок.

«На фоне ожидаемого смягчения политики ФРС США с начала декабря доллар продолжает сдавать позиции к ведущим мировым валютам. При этом позиции евро к доллару продолжают усиливаться — за несколько недель евро подорожал к доллару почти на 3%», — пояснил эксперт.

Европейский центральный банк пока не намерен менять свой курс на более смягчающий. Несмотря на это, евро не теряет своей популярности среди инвесторов. Что касается рубля, то многие экономисты предполагают его укрепление в 2024 году.