Аналитик Зайцев перечислил города с наиболее подорожавшими новостройками

Средняя цена одного квадратного метра на первичном рынке в нашей стране уже не один месяц показывает околонулевую динамику, а по сравнению с минувшим годом увеличилась всего на 3,6%. Об этом сообщают « Известия » со ссылкой на компанию «Этажи».

Отмечается, что главной причиной такого положения является отток покупателей на вторичный рынок.

По словам директора по продажам компании «Этажи» Сергея Зайцева, несмотря на увеличивающийся объем предложения на первичном рынке, обвала цен не случилось.

Он также добавил, что среди городов-миллионников отрицательная динамика отмечена только в северной столице, но она незначительная. Больше всего стоимость новостроек выросла в Челябинской области, Самаре, Омске, Новосибирске, Нижнем Новгороде и других.



Эксперт подчеркнул, что колебания средней стоимости продолжится, поскольку в настоящее время она очень зависима от покупательской активности.