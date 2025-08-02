Аналитики и инженеры возглавили топ самых высокодоходных офисных профессий в РФ

Сервис «Авито» подсчитал, какие специальности в офисах стали самыми высокодоходными для работников. По его данным, в ТОП-3 вошли аналитики, инженеры и архитекторы. Эти сведения привел РБК.

Подсчет проводился по итогам первого полугодия 2025 года. По сравнению с прошлым годом, аналитики стали получать на 20% больше, и их зарплата составила 120 тыс. руб. Они вышли на первое место. На втором инженеры с показателем в 107 тыс. ежемесячного дохода. Это на 19% больше, чем годом ранее. На третьем месте разместились архитекторы, их месячная зарплата повысилась на четверть и достигла 103 тыс. руб.

При этом лидерами по динамике роста зарплат стали менеджеры по персоналу. Их оплата труда выросла на 28%. Им стали предлагать в среднем по 71 тыс. руб. в месяц. Социологи отметили, что не стали включать в свой подсчет различных руководителей, ряд IT-специалистов и тех, чья зарплата формируется в результате учета процентов от сделок. При расчете учитывались только работники с фиксированным графиком, а также специалисты с опытом работы от одного до трех лет.

Ранее Росстат подсчитал, что итогам апреля 2025 года размер средней зарплаты у российских работников составил 99,4 тыс. руб. Такая сумма оплаты труда зафиксирована до уплаты налогов. Это более чем на треть выше, чем два года ранее. В апреле 2023 года показатель был равен 72,5 тыс. руб.