Аналитики назвали количество поездок жителей РФ на такси и общественном транспорте

Жители нашей страны стали почти в два раза чаще ездить на такси за последние пять лет. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на данные результатов опроса НАФИ.

Уточняется, что чаще всего услугами такси пользуются работающие женщины 35-44 лет.

Отмечается, что две трети жителей РФ выбирают для поездок на недалекие расстояния общественный транспорт. При этом их количество снизилось на 4%.

Добавляется, что в течение пяти лет доля предпочитающих поездки на личном автомобиле не изменилась и составила 50%.