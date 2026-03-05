Аналитики назвали популярные подарки на 8 Марта

Сертификаты в СПА-салоны, туристические поездки, спортивные товары, мягкие игрушки и парфюмерия стали наиболее популярными подарками к 8 Марта. Такие данные представил аналитический центр «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» для « Известий ».

По оценке аналитиков, в 2026 году потребители стали подходить к выбору подарков более осознанно. Средняя стоимость сертификата в СПА достигла 2329 рублей, а число таких покупок увеличилось на 12%. Заметный рост показал и сегмент путешествий: средний чек составил 80,6 тыс. рублей, что на 11% выше показателей прошлого года, при увеличении количества продаж на 8%.

В то же время сувенирная продукция в среднем обходится покупателям в 681 рубль, однако спрос на нее снизился на 6%. Падение продаж также зафиксировано в категориях букетов, шоколада, ювелирных украшений и подарочных сертификатов — сокращение составило около 9%.

Эксперты отмечают продолжение тенденции «самопоздравления»: женщины все чаще приобретают для себя услуги и впечатления. Похожая динамика наблюдалась и в феврале, когда мужчины выбирали подарки для себя ко Дню защитника Отечества.

