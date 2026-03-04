Один цветок или мандала: эксперт назвала лучшие подарки коллегам к 8 Марта

Выбор подарка коллегам к 8 Марта — это всегда маленький квест: и рамки приличия соблюсти, и в деньгах не прогадать, и человека не обидеть формальностью. Эксперт по бизнесу и карьере Лиана Давидян в интервью радио Sputnik разложила эту задачку по полочкам, предложив не просто список идей, а целую философию корпоративного внимания.

Безусловным лидером универсальности эксперт назвала подарочные сертификаты в бьюти-сферу — беспроигрышный вариант, когда хочется угодить, но страшно промахнуться с оттенком помады. На втором месте — сладости, но с важной оговоркой: сегодня это уже не просто коробка конфет, а маленькое искусство. Расписные пряники, тематический шоколад или эстетично упакованные десерты способны выглядеть не банально, а душевно и празднично.

Однако если формальность надоела и хочется выйти за рамки «отметился и забыл», Давидян советует сменить оптику. Хороший подарок — это не обязательно вещь первой необходимости. Это может быть приглашение в другое состояние: книга для отдыха, раскраска-мандала для вечно напряженного коллеги или изысканный набор чая, который говорит о внимании к деталям гораздо громче слов.

Отдельного внимания заслуживает контекст дарения. Как напоминает эксперт, подарки от коллектива (когда все скинулись в общий фонд) — формат безопасный и привычный. Но совсем другое дело, когда инициатива исходит лично от руководителя или компании. Здесь подарок перестает быть простой открыткой к дате и становится элементом корпоративной культуры. Он мгновенно считывается командой как индикатор отношений: есть ли в компании вкус, уважение и искреннее желание порадовать или это просто сухая обязанность.

По ее словам, классический букет тюльпанов — не догма. Один выразительный цветок, нежный зефир в форме бутона или живое растение в горшке могут сказать о внимании не меньше, а то и больше. В конечном счете, уверена Давидян, для женщин 8 Марта — это прежде всего момент, когда хочется почувствовать себя замеченной.

