Аналитики составили подборку самых «сказочных» регионов России

Названы наиболее «сказочные» уголки России. Там родились самые разнообразные и знакомые всем герои: от Снегурочки до Жар-птицы. Об этом рассказали в RT .

Аналитики популярного сервиса для путешествий Туту.ру представили подборку самых «сказочных» регионов России. Среди них выделяется Костромская область, считающаяся родиной Снегурочки. Оказалось, что там у нее есть немало «недвижимости»: терем и резиденция в самой Костроме, еще одна расположена в Щелыкове.

Специалисты также рекомендуют посетить Ульяновскую область. Ведь там родился не только Ленин, но и Колобок. Считается, что сказочная Жар-птица обитает в Палехе (Ивановская область). А Родина Змея Горыныча находится в Тверской области, в деревне Гадово (сейчас поселок Приволжский).