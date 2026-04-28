Анапа-2026: курортный сезон под угрозой мазутного пятна или шансы на спасение

Курортный сезон 2026 года в Анапе стартует в условиях «повышенной готовности». Повторные выбросы нефтепродуктов в апреле заставили власти пойти на радикальные меры — полную замену песка на пляжах. Разбираемся, успеют ли очистить берег к июню и стоит ли планировать отдых на Черноморском побережье, пишет 56orb .ru.

Мазутный прибой: что происходит на пляжах сейчас?

Ситуация в акватории Анапы остается нестабильной. После первичного загрязнения 11 апреля, новый выброс нефтепродуктов был зафиксирован в середине месяца. Пятно, фрагментированное ветром, прибило к берегу, что вызвало массовую гибель птиц и загрязнение песчаных дюн.

К 28 апреля основные работы сосредоточены на механической очистке:

Замена грунта: Правительственная комиссия приняла решение вывезти загрязненный слой и засыпать пляжи новым песком. Работы пройдут в четыре этапа и должны завершиться до 1 июня.

Волонтерский десант: Добровольцы продолжают вручную собирать мелкие фракции мазута, которые остаются в песке даже после работы техники. Только за последние дни было убрано более тонны нефтепродуктов.

Безопасность и логистика: нюансы 2026 года

Несмотря на экологический инцидент, спрос на Анапу в начале года вырос на 40–50%. Однако эксперты отмечают, что сейчас бронирования встали «на паузу». Туристы ждут гарантий, что купание будет безопасным.

Что важно знать при планировании:

Закрытое небо: Аэропорт Витязево остается закрытым. Основной поток туристов прибывает поездами или через работающие аэропорты Сочи и Минвод, что создает дефицит ж/д билетов (хотя на май–июнь места пока есть).

Усиленный контроль: В городе введены дополнительные меры безопасности, включая патрулирование и ограничения на использование БПЛА.

Галечные пляжи: В отличие от песчаных, галечные пляжи Анапы (Сукко, Большой Утриш) признаны чистыми и полностью готовыми к приему гостей.

Вердикт эксперта: «Как раньше» не будет?

Президент фонда «ТТ Фонд» Наталья Фетисова подчеркивает: почти треть высокого сезона (до начала июля) пройдет в режиме реабилитации. Отели эконом-сегмента будут демпинговать, чтобы привлечь клиентов, тогда как премиальные объекты делают ставку на собственные системы очистки береговой линии.