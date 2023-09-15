Анатолий Белый взбесил россиян, назвав Украину своей Родиной

Спустя несколько месяцев молчания актер Анатолий Белый решил прервать его и признаться, какую страну считает своей Родиной. Как оказалось, таковой для него является Украина. Он выразил свое мнение, которое появилось у него на фоне СВО.

«Это моя личная трагедия, это в меня прилетали ракеты», – признался Белый.

Несмотря на это, сейчас он все же находится в Израиле, чем вызывает возмущение у россиян. Они спрашивают в комментариях, почему тот не пошел защищать свою Родину. Однако это, как и причина, по которой актер осел в Израиле, остается неизвестным.

К слову, россияне также отметили и тот факт, что Анатолий Белый сменил свою фамилию с настоящей (Вайсман). Публика сравнила такой поступок с предательством матери и отца.