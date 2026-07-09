ООО «ПОТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 24 июля

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Дата, время проведения торгов – 24.07.2026 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 09.07.2026 г.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Профессиональный организатор торгов», действует на основании ГК № 100095304124100015 от 19.08.2024г.

Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 61,1 кв.м., к/н: 50:04:0011101:1638, адрес: МО, г. Дмитров, ул. Луговая, д. 12А, кв. 26. П.1238-ПОТ от 24.06.26. Собств.: Колчанов В.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 4 620 000,00 р.

2. Жил. дом, общ.пл. 97,3 кв.м., к/н: 50:04:0180501:1376; Зем. уч., общ.пл. 506 +/-16 кв.м., к/н: 50:04:0180501:1225. Адрес: МО, м.о. Дмитровский, с. Игнатово, тер. объедин. Новое Игнатово, д. 24. П.1241-ПОТ от 24.06.26. Собств.: Шафикова В.Е. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 5 530 400,00 р.

3. Жил. дом, общ.пл. 237,4 кв.м., к/н: 50:03:0060480:4065; Зем. уч., общ.пл. 800 +/-20 кв.м., к/н: 50:03:0060480:742. Адрес: МО, г.о. Клин, д. Афанасово, ул. Солнечная, д. 7А. П.1240-ПОТ от 24.06.26. Собств.: Волхонский Р.О. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 7 286 400,00 р.

4. Кв-ра, общ.пл. 41,8 кв.м., к/н: 50:09:0000000:109405, адрес: МО, Клинский р-н, п. Нарынка, ул. Королева, д. 8, кв. 35. П.1244-ПОТ от 24.06.26. Собств.: Админ. г.о. Клин МО. Взыск: ПАО ПСБ. Цена: 2 193 600,00 р.

5. Нежил. пом., общ.пл. 80,1 кв.м., к/н: 50:15:0030802:214, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Полевая, д. 2, пом. 145/5. П.1236-ПОТ от 24.06.26. Собств.: ООО «Флинкбау». Взыск: ПАО АКБ «АК БАРС». Цена: 10 719 000,00 р. (кроме того, НДС по ставке 22%).

6. Нежил. пом., общ.пл. 77,9 кв.м., к/н: 50:15:0030802:213, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Полевая, д. 2, помещение 145/4. П.1249-ПОТ от 24.06.26. Собств.: ООО «Флинкбау». Взыск: ПАО АКБ «АК БАРС». Цена: 10 424 000,00 р. (кроме того, НДС по ставке 22%).

7. Кв-ра, общ.пл. 55,7 кв.м., к/н: 50:13:0080318:595, адрес: МО, г.о. Пушкинский, п. Челюскинский, ул. Большая Тарасовская, д. 106, кв. 52. П.1243-ПОТ от 24.06.26. Собств.: Максимович Т.А. Взыск: ООО Афанасьевский-7. Цена: 5 326 400,00 р.

8. Жил. дом, 429,8 общ.пл. кв.м., к/н: 50:23:0030371:2417; Зем.уч., общ.пл. 800 кв.м., к/н: 50:23:0030371:1349. Адрес: МО, м.о. Раменский, тер. ДНП Старая Мельница, ул. Покровская, д. 341. П.1257-ПОТ от 01.07.26. Собств.: Ткачев Я.В. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 10 848 000,00 р.

9. Зем.уч., общ.пл. 900 кв.м., к/н: 50:23:0040552:1252, адрес: МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, дер. Холуденево. П.1259-ПОТ от 01.07.26. Собств.: Янцев Е.А. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 1 753 600,00 р.

10. Зем.уч., общ.пл. 10 000 +/-70 кв.м., к/н: 50:05:0010316:722, адрес: МО, Сергиево-Посадский г.о., д. Филипповское. П.1255-ПОТ от 01.07.26. Собств.: Торопов А.А. Взыск: Радаев И.В. Цена: 2 846 500,00 р.

11. Зем.уч., общ.пл. 772 кв.м., к/н: 50:05:0130117:651, адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Бужаниново. П.1256-ПОТ от 01.07.26. Собств.: Мирзоев М.Б. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 382 400,00 р.

12. Зем.уч., общ.пл. 883 +/-21 кв.м., к/н: 50:32:0080112:1045, адрес: МО, Серпуховский р-н. П.1262-ПОТ от 01.07.26. Собств.: Абасов Э.Д. оглы. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 259 200,00 р.

13. Кв-ра, общ.пл. 42,6 кв.м., к/н: 50:14:0000000:51713, адрес: МО, Щелковский р-н, рп. Свердловский, ул. Северная, д. 2а, кв. 21. П.1247-ПОТ от 24.06.26. Собств.: Полещук И.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 973 319,20 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Зем. уч., общ.пл. 1000 +/-11 кв.м., к/н: 50:30:0050113:460, адрес: МО, Егорьевский р-н. П.1182-ПОТ от 04.06.26. Собств.: Думбрао П.А. Взыск: АО Банк Дом.РФ. Цена: 176 800,00 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 67,1 кв.м., к/н: 50:34:0010501:3879, адрес: МО, Коломенский р-н, с. Нижнее Хорошово, ул. Центральная, д. 11, пом. 24. П.1202-ПОТ от 11.06.26. Собств.: Бабков Е.А. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 2 964 800,00 р.

3. Кв-ра, общ.пл. 66,2 кв.м., к/н: 50:22:0050102:2284, адрес: МО, г. Котельники, мкр. Белая Дача, д. 21, кв. 59. П.1208-ПОТ от 11.06.26. Собств.: Рысбаева А.Н. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 7 422 880,00 р.

4. Кв-ра, общ.пл. 35,7 кв.м., к/н: 50:13:0000000:26747, адрес: МО, г. Пушкино, ул. Чехова, д. 16а, кв. 49. П.1180-ПОТ от 04.06.26. Собств.: Мацкевич С.А. Взыск: ИП Бяков А.Н. Цена: 3 400 000,00 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 09.07.2026 г.

Дата окончания приема заявок – 21.07.2026 г.

Дата, время проведения торгов – 24.07.2026 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Жил. дом, общ.пл. 61 кв.м., к/н: 50:06:0050605:1080; Зем.уч., общ.пл. 1235 кв.м., к/н: 50:06:0050605:383. Адрес: МО, м.о. Шаховская, с. Черленково. П.1253-ПОТ от 01.07.26. Собств.: Бажинова А.М. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 3 190 400,00 р.

2. 1/2 доли в праве собств. на кв-ру, общ.пл. 42,3 кв.м., к/н: 50:20:0071003:1776, адрес: МО, г.о. Одинцовский, г. Голицыно, пр-кт Заводской, д. 12, кв. 122. П.1239-ПОТ от 24.06.26. Собств.: Аленочкина А.В. Взыск: ООО СЭБ Альянс. Цена: 3 011 000,00 р.

Изв. 4. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Жил. дом, общ.пл. 103,9 кв.м., к/н: 50:05:0130116:683; Зем.уч., общ.пл. 600 +/-17 кв.м., к/н: 50:05:0130116:659. Адрес: МО, г.о. Сергиево-Посадский, тер. ДПК Редриковы горы, д. 118. П.1209-ПОТ от 11.06.26. Собств.: Маляревская С.П. Взыск: АО Газпромбанк. Цена: 223 176,00 р.

2. 9/20 долей в праве собств. на кв-ру, общ.пл. 40,9 кв.м., к/н: 50:10:0060104:1618, адрес: МО, г. Химки, мкр. Сходня, ул. Чапаева, д. 30, кв. 10. П.1145-ПОТ от 19.05.26. Собств.: Субботина Т.Ю. Взыск: Гусев А.В. Цена: 900 692,30 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, http://pot-torg.ru/, тел.: +7(993)702-24-24, e-mail: proforgtorg@inbox.ru.