Передумали увольняться? Карьерный консультант предупредила: действовать нужно немедленно

Отозвать заявление об увольнении следует незамедлительно, как только приходит осознание, что решение было принято под влиянием эмоций. Об этом в интервью интернет-изданию «Абзац» рассказала карьерный консультант Зулия Лоикова. Специалист предупредила: любое промедление может обернуться отказом работодателя, поскольку после определенного момента у руководства появляется законное право не принимать обратный ход.

«Согласно части четвертой статьи 80 ТК РФ, работник вправе отозвать заявление об увольнении в любой момент до истечения срока предупреждения об увольнении – 14 календарных дней с учетом отработки с даты подачи заявления. При этом многие не знают о такой возможности. Сделать это можно вплоть до 12 часов ночи последних суток этого срока. Но чем раньше вы подадите отзыв, тем лучше, правильнее это сделать в тот же день», — пояснила эксперт.

По словам карьерного консультанта Зулии Лоиковой, прежде чем принимать окончательное решение, важно трезво проанализировать, что именно спровоцировало желание уволиться.

Чаще всего, как отметила эксперт, это происходит на пике конфликта — во время ссоры с руководством, коллегами или в состоянии глубокой обиды. Однако спустя несколько часов эмоциональный накал стихает, и желание уходить нередко пропадает. Этот факт, по мнению специалиста, является верным маркером того, что решение было продиктовано эмоциями, а не взвешенным анализом ситуации. Лоикова предостерегла от поспешных действий, особенно если у человека нет альтернативных предложений о работе. В таком случае лучший выход — вовремя отозвать заявление, не дожидаясь, пока работодатель примет его к исполнению.

«После истечения срока предупреждения трудовой договор считается расторгнутым и вернуться на прежнюю позицию можно будет только через новое трудоустройство в компанию. При этом работодатель вправе отказать в отзыве заявления, даже если вы соблюли сроки. Допустим, на ваше место уже приглашен другой работник в порядке перевода из другого филиала или другого отдела», – отметила специалист.

Даже при наличии законного права на отзыв заявления об увольнении не помешает открытый диалог с руководством, добавила карьерный консультант. Он поможет прояснить ситуацию, снять возможные недопонимания и сохранить доверительные отношения в коллективе на будущее.

Ранее сообщалось, что почти 9 млн работников в столичном регионе пользуются электронными трудовыми книжками.