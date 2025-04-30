Андрей Булгаков отметил выдающихся педагогов Щелково

В Щелкове уже пятый год подряд проводится церемония чествования и вручения наград наиболее достойным представителям педагогического сообщества муниципалитета.

«В 2020 году по моей инициативе был учрежден грант, чтобы выразить признательность за выдающиеся результаты, достижения и неоценимый вклад в формирование будущего поколения. На данный момент этой чести удостоены 134 педагога, и в этом году мы рады поздравить еще 30», — сообщил Андрей Булгаков.

Он подчеркнул, что образовательная сфера в округе активно развивается, и поделился ключевыми достижениями за 2024 год:

Три образовательные школы вошли в сотню лучших по Московской области;

Число участников олимпиад и учеников, набравших 100 баллов, выросло более чем на 7%;

Реализован проект по открытию новой школы в Новом городке и детского сада на Школьной улице;

Проведен капитальный ремонт трех образовательных учреждений.

В этом году запланировано открытие еще одного современного детского сада в микрорайоне Щелково-7, а также продолжается капитальный ремонт двух школ, двух детских садов и лицея.