Андрей Воробьев поздравил стобалльников из Химок и пообщался с ребятами на тему образования

15 выпускников общеобразовательных школ в Химках сдали единый государственный экзамен на максимальное количество баллов - 100. Трое из них: Данила Сеньчугов из Аэрокосмического лицея, Илиан Чалый из «Химкинского лицея», а также Альбина Шаипова из школы «Триумф» встретились с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым в Одинцовском филиале Московского государственного института международных отношений.

Глава региона поздравил стобалльников с окончанием учебы в школе, он отметил успехи ребят на экзаменах и в олимпиадах.

«Подмосковье занимает второе место в России по качеству образования. Часто слышу, как наши ребята берут призовые места на соревнованиях, выигрывают олимпиады, участвуют в проектах. Мы уже получили первые результаты ЕГЭ – 547 стобалльников!» – рассказал Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что больше всего стобалльников по географии, литературе, химии и биологии. За такие достижения ребят Андрей Воробьев поблагодарил их педагогов и наставников. Также во время встречи глава региона и выпускники обсудили тему образования в Московской области. В частности, поговорили об олимпиадном и вообще молодежном движении, искусственном интеллекте, а еще о том, где и кем лучше всего работать в будущем.

«От встречи остались хорошие впечатления, было интересно услышать ответы Андрея Юрьевича и в целом поговорить с ним о волнующих проблемах. К единому государственному экзамену я готовилась два года, с десятого класса. Литература очень сложный предмет в плане шкалы оценивания, и в целом там есть свои нюансы, поэтому сдать на максимальный балл трудно без основательной подготовки», - поделилась Альбина Шаипова.

Стобалльница по русской литературе сейчас «держит в голове» сразу несколько вузов для поступления: Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Московский государственный институт международных отношений и Высшую школу экономики. Девушка выбирает для себя направление филологии и медиакоммуникаций.

Напомним, что в этом году в школах Химок в окончили обучение 2950 девятиклассников и 1395 одиннадцатиклассников. Из них 103 золотых медалиста. А еще 180 ребят стали призерами и победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.