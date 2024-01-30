Андрей Воробьев: При поддержке нашего Президента в Подмосковье строится порядка 40 транспортных объектов

В Подмосковье продолжается строительство важнейших скоростных концессионных трасс. О том, как идет создание самых крупных объектов, губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал в прямом эфире телеканала «Россия 24».

Один из крупнейших транспортных объектов – Южно-Лыткаринская автодорога. Эта трасса в ближайшей перспективе станет частью скоростного транспортного каркаса столичной агломерации. Ход ее строительства проверил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Москва и Подмосковье строится очень активно. И это заставляет нас реализовывать масштабные проекты, благо они поддержаны президентом и федеральной властью. Сегодня на таком объекте мы присутствуем. Это мост через Москва реку. 45 км дороги, 5 муниципалитетов от Варшавки до М12 соединит эта дорога», – рассказал Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что строить автодорогу начали в марте прошлого года, а уже к концу этого года работы должны закончить.

«Здесь большое количество мостов, сооружений, большая перекладка сетей. Вообще в мегаполисе когда строишь что-то, самая сложная задача – переложить газ и высокое напряжение электричества. Поэтому работает сейчас порядка 3 тысяч человек, а на пике будет 5600 работать. Задача эту дорогу сдать до конца года»,– подчеркнул Андрей Воробьев.

Вторая концессия, которая активно реализуется в Подмосковье и тоже заканчивается к концу года – это Мытищинская хорда протяженностью 16 км. В третьем квартале в Подмосковье начнут строить третью концессию - Егорьевское шоссе протяженностью 36 км. Проект будет реализован в течение двух лет.

«Еще один проект, который нас радует, на него есть огромный запрос – Щелковская трасса, 19 км. Сегодня также частная инициатива подана. Очень надеемся, что и там концессия будет реализована. Вообще при поддержке федеральной власти и нашего президента мы строим порядка 40 объектов. Все они важные. Каждая развязка на ЦКАДе, в Вяземах, во Фряново, на Дмитровском шоссе имеет принципиально важное значение», – подчеркнул губернатор.

Андрей Воробьев отметил, что через эти объекты идет огромный транзит.

«Большие складские комплексы, предприятия строятся, растут микрорайоны и только успевай строить дороги. Мы видим этот запрос, мы на постоянной связи с жителями и понимаем, насколько это важно», – резюмировал Андрей Воробьев.