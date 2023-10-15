Андрей Воробьев: Сегодня в Подмосковье отмечаем День работников дорожного хозяйства
Фото: [Антон Чернов/Подмосковье сегодня]
Глава Московской области Андрей Воробьев поздравил всех дорожников с их профессиональным праздником, и пожелал им здоровья, а также новых достижений. Об этом он написал в своих социальных сетях.
Воробьев отметил, что на сегодняшний день в Подмосковье в дорожной отрасли трудятся 4,3 тысячи человек.
«Спасибо каждому за добросовестную работу и профессионализм! От качества вашей работы зависит многое — безопасность движения, наших жителей, возможность доставки грузов, оперативность перевозок. Дороги соединяют города, села, а главное — нас с родными и близкими», — написал Андрей Воробьев.