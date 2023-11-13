Анфиса Чехова рассказала о том, как располнела почти до 100 кг во время декрета

Звезда дала интервью и призналась, что это был нелегкий период в ее жизни. Серьезные комплексы из-за веса буквально препятствовали появлению Чеховой на людях. Об этом также пишет портал «Дни.ру» .

Напомним, несколько лет назад – в 2012 году, знаменитость впервые стала матерью. Сейчас она воспитывает единственного сына Соломона и наверняка благодарна судьбе за ребенка. Однако, Чехова сразу после родов пережила непростой период.

Во время декрета она вместе с мужем находилась в Грузии. И им ничего не оставалась делать, кроме как есть. Из-за этого Чехова набрала аж десять килограмм за месяц и почти приблизилась к отметке в 100 кг.

Конечно, после такого было довольно сложно похудеть как морально, так и физически. Но, судя по отличной фигуре Анфисы Чеховой в данный момент, ей это все же удалось сделать, в чем помогли йога и правильное питание.