«Ангел рассердится». Что нельзя делать на Антипа Водогона 24 апреля?

В этом году 24 апреля выпадает на пятницу. В православной традиции это день памяти священномученика Антипы Пергамского — прямого ученика апостола Иоанна Богослова, который жил еще в I веке.

На Руси этот церковный праздник оброс мощным пластом народных поверий и получил звучное имя — Антип Водогон (второй вариант — Антип Половод). Название родилось не на пустом месте: к концу апреля реки повсеместно освобождались ото льда, наступал пик половодья. Вода буквально «гнала» лед по течению — отсюда и необычное прозвище святого.

В народе верили, что этот день наполнен особой энергетикой. Искреннее раскаяние и тщательная уборка привлекают в дом удачу, а вода обретает мощные целебные свойства. Однако существовали и жесткие запреты. Нарушение любого из них, согласно поверьям, грозило серьезными бедами, передает МК.

Чего категорически нельзя делать 24 апреля

• Ругать и наказывать детей. Считалось, что ангел-хранитель ребенка может сам покарать родителей за вспышку негатива. Детей в эту пятницу, напротив, полагалось окружать максимальной заботой и теплом.

• Мыть окна. Чистое стекло якобы привлекает внимание темных сил. Нечисть «заглянет» в жилище и принесет с собой неприятности.

• Стирать детские вещи. Вместе с грязной водой можно было нечаянно «смыть» здоровье и невидимую защиту малыша.

• Колоть дрова. Шум и стук способны разгневать лешего. Обиженный дух леса может наслать на двор диких зверей и навсегда лишить семью покоя.

• Давать в долг или брать взаймы. Любые финансовые операции в этот день ведут к затяжным денежным трудностям: долги будут только накапливаться, а доходы — неуклонно снижаться.

• Сплетничать и желать зла. Злое слово, произнесенное на Антипа, возвращается к отправителю в тройном размере.

• Шить, вязать и вышивать. Любая вещь, созданная 24 апреля своими руками, окажется недолговечной и быстро испортится.

• Стричь волосы и ногти. По приметам, это может «укоротить» жизненные годы или навсегда отнять удачу.

• Оставлять входную дверь открытой надолго. Через распахнутый проем может утечь положительная энергия дома, а вместе с ней — благополучие и достаток.

• Для беременных отдельный запрет: нельзя пересчитывать деньги (особенно монеты) — это сулит лишние расходы и финансовые проблемы в будущем.

