Ангелопол потребовал у Кагановской взять его на полное обеспечение

Напомним, что Валерий Ангелопол и Василиса Кагановская еще пять лет назад начали выступать вместе. Именно с того момента их пару начали считать практически самой перспективной в танцах на льду среди российских фигуристов. Но, как стало известно, в конце августа звездная пара распалась. Об этом сообщает издание «Утро.ру» .

В молодых, энергичных и красивых спортсменов за их годы карьеры уже влюбились множество поклонников. Фанаты, узнав о печальной новости, сразу начали искать ответы на все интересующие их вопросы. К слову, им это удалось сделать.

Выяснилось, что совершеннолетний Валерий Ангелопол предъявил 17-летней фигуристке требование – она должна взять его на полное материально обеспечение. Конечно, молодая девушка отказалась. Она отметила, что никто из ее ближнего окружения не собирался работать по условиям контракта. Его фрагмент, кстати, Василиса Кагановская опубликовала на странице в соцсетях.