Ангола упростила процедуру получения туристических виз для россиян - ПМЭФ

Во время Петербургского международного экономического форума посол африканской страны в Москве сообщил об упрощении получения визы для туристов из России. Об этом рассказало РИА Новости .

Вопрос упрощения визового режима для России обсуждался в апреле-мае. Сегодня стало известно, что Ангола действительно внесла изменения в процедуру получения виз. Теперь российским туристам можно не обращаться напрямую в посольство, чтобы получить документ, достаточно перейти на сайт и заполнить там анкету. Да Силва Кунья также сообщил, что в скором времени комиссия обсудит упрощение получения и других видов виз.

Посол подчеркнул, что в Анголе всегда рады туристам из России. Страна рассчитывает, что после облегчения получения визы россияне захотят посетить туристические города.