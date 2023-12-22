Анна Пахомова: под руководством Владимира Путина страна продолжит активное развитие экономики

Подмосковная делегация работала на заседании инициативной группы по выдвижению кандидатуры Владимира Путина на президентских выборах 2024 года. Встреча состоялась 16 декабря в Москве в концертном зале «Зарядье». Среди представителей Подмосковья на встрече присутствовала директор спортивной школы олимпийского резерва «Белка» в Котельниках Анна Пахомова. Она рассказала, что в «Зарядье» собрались делегаты, представляющие все группы населения из разных уголков страны.

«Впечатлило количество представителей разных регионов. Собралась практически вся Россия! Были очень разные люди: разных возрастов, профессий, социальных слоев. Можно сказать, был представлен полный срез общества. При этом чувствовалось удивительное единство, воодушевление, энтузиазм. Обстановка и эмоциональный фон были отличные!» – поделилась Анна Пахомова.

Директор спортшколы также рассказала о своих ожиданиях. Она убеждена, что хорошие результаты даст продолжение взятого курса.

«России нужна сплоченность, активность общества. У нас идет интенсивное развитие экономики, большая работа по воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма. Такая сильная личность, как президент, сможет продолжить эти векторы и добиться успехов», – сказала Анна Пахомова.

Напомним, выборы президента России будут проходить в марте следующего года в течение трех дней, такое решение принял Центризбирком РФ.