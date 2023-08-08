Анна Седокова показала в кадре округлившийся живот

Сообщается, что звезда уже дважды намекнула на четвертую беременность, чем спровоцировала появление новой порции слухов.

Любовные дела знаменитости всегда отличались бурностью и страстью. Многочисленные романы, браки и дети от разных мужчин – тому явное подтверждение. Недавно Седокова публично поругалась с нынешним мужем, которого зовут Янис Тимма. Уже тогда фанаты думали, что он станет бывшим, но не тут-то было.

Пара все же нашла примирение. Более того, в семье явно ожидается пополнение, если верить всевозможным намекам певицы. А их было немало, о чем рассказало издание «Утро.ру» в своем материале.

Сначала Седокова поздравила мужа с днем рождения, признавшись, что им «троим повезло», а потом в сети появился ролик с округленным животиком.