Анна Седокова преобразилась после отказа от спиртных напитков

Как сообщает портал «Дни.ру» , такое решение звезда приняла совсем недавно. Однако уже сейчас можно заметить, насколько благотворно оно сказалось на качестве ее жизни.

Напомним, что недавно знаменитость поделилась со своими подписчиками на странице в социальных сетях о том, что она бросила пить. Как известно, это решение долго откладывалось в долгий ящик, но сейчас, когда после его принятия прошло уже некоторое время, сложно не заметить, какую пользу оно принесло.

По словам Анны Седоковой, она начала лучше себя чувствовать после ужинов, которые более не сопровождаются бокалами вина. А если говорить про внешние изменения, то и они тоже не заставили себя долго ждать. Если раньше певица любого могла сразить наповал, то сейчас она выглядит еще лучше.