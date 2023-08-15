Анна Семенович призналась в своих комплексах и страхах

Как сообщает портал «Дни.ру» , недавно звезда побеседовала со своими поклонниками в социальных сетях. Певица в ходе разговора рассказала, чего очень боится.

Практически у каждого человека есть свои страхи и фобии. Анна Семенович – не исключение. По ее словам, она боится змей и пауков. В подтверждение этому певица прикрепила фото животных, написав, что даже от одного вида ей становится плохо.

А что о комплексах? Казалось бы, пышногрудая блондинка выглядит вполне уверенно в себе. Но кто бы знал, что однажды, восемь лет назад, Семенович легла под нож, чтобы уменьшить размер? Правда, потом она пожалела, что лишила себя индивидуальности. К счастью, грудь выросла назад, чему певица очень обрадовалась.