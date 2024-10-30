АНО «Диалог» подает в суд на ФБР за распространение фейков
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АНО «Диалог» обвиняет ФБР в распространении фейковой информации и подает иск в суд в США. Ранее ФБР, а также американские Минюст и Минфин обвинили организацию в распространении недостоверной информации.
«Нашу команду обвинили во лжи. АНО "Диалог" — центр цифровых компетенций, который, наоборот, отвечает за противодействие недостоверной информации в масштабах всей страны», - подчеркнул гендиректор организации Владимир Табак.
Он отметил, что в планах организации не было международной деятельности, однако теперь ситуация изменилась, и команда центра намерена на международном уровне опровергнуть фейковую информацию, поступившую от ФБР.
«Мы будем судиться с ФБР именно в США и готовы к взаимодействию с любыми странами и организациями, разделяющими наши взгляды», — заключил Табак.