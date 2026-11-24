38-летняя Оксана Самойлова призналась, что не исключает рождения еще двоих детей. Об этом блогер рассказала Super.

По словам многодетной мамы, она с уверенностью готова снова стать матерью, но только при одном условии — если встретит мужчину, с которым у нее сложатся серьезные и взаимные отношения.

«Если я влюблюсь безумно, это будет какая-то взаимная, классная, серьезная любовь, то я бы хотела еще парочку детей, сто процентов», — отметила Оксана.

Во время беседы Самойлову также спросили, изменилось ли ее отношение к мужчинам после развода с Джиганом (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн). Блогер ответила, что не испытывает отторжения к противоположному полу.

Она также отметила, что люди, с которыми ей приходится общаться в повседневной жизни, ведут себя достойно и адекватно. При этом Самойлова уточнила, что речь идет не о романтических отношениях.

Напомним, Самойлова и Джиган состояли в браке 14 лет до развода в апреле 2026 года. Бывшие супруги заключили мировое соглашение. В браке у Оксаны и Дениса родились четверо детей — три дочери и сын.

Ранее сообщалось, что Оксана Самойлова сохранила требования по иску к Джигану об ограничении родительских прав.