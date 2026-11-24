С приходом холодов и включением отопления волосы будто теряют жизненную силу: становятся сухими, тусклыми, путаются и не слушаются. Кажется, что вернуть им блеск можно только в кресле у стилиста. Но эффект «живых», сияющих волос реально получить дома — и для этого хватит одного вечера. REGIONS рассказывает , как провести ламинирование самостоятельно и не навредить локонам.

Что подготовить заранее

Чтобы процедура прошла гладко, а результат порадовал, соберите все необходимое до начала:

Специальный состав для ламинирования — это могут быть кератиновые или протеиновые маски с ламинирующим эффектом. Их легко найти в магазинах косметики.

Кисть — она поможет равномерно распределить средство по прядям.

Расческа с частыми зубьями — ей удобно прочесывать волосы после нанесения состава, чтобы покрытие легло ровно.

Шапочка для душа и полотенце — шапочка создаст легкий тепловой эффект, который помогает средству работать глубже.

Фен — он понадобится на финальном этапе, чтобы аккуратно досушить волосы и подчеркнуть блеск.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Роман Малышенко ]

Пошаговая инструкция: делаем салонный эффект дома

Шаг 1. Очищение и подготовка.

Тщательно вымойте волосы. Лучше всего подойдет шампунь глубокой очистки либо обычный, но без силиконов. Так вы уберете пыль, остатки укладочных средств и раскроете чешуйки волоса — состав ляжет ровнее. После мытья промокните волосы полотенцем, но не сушите их до конца: для процедуры нужна слегка влажная основа.

Шаг 2. Наносим состав правильно.

Разделите волосы на несколько прядей. Наносите средство кистью, двигаясь от корней к кончикам. Важный нюанс: не перегружайте корни — если нанести слишком много состава, прическа потеряет объем. После нанесения аккуратно прочешите каждую прядь расческой с частыми зубьями — так покрытие распределится максимально равномерно.

Шаг 3. Даем составу подействовать.

Наденьте шапочку для душа: тепло помогает средству глубже проникнуть в структуру волоса. Время выдержки всегда указано в инструкции к вашему средству — обычно это 15–30 минут. Не держите дольше: избыток средства может перегрузить волосы и сделать их тяжелыми.

Шаг 4. Завершаем процедуру.

Смойте состав теплой (не горячей!) водой. В финале используйте кондиционер или бальзам, который рекомендует производитель, — он поможет «запечатать» результат. Затем аккуратно просушите волосы феном, направляя поток воздуха сверху вниз, по росту волос. Именно такое движение создает тот самый зеркальный блеск.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Евгения Гавриленко ]

Важные правила безопасности: бережем волосы

Даже простая домашняя процедура требует осторожности — не стоит пренебрегать этими правилами:

Тест на аллергию. Перед первым применением нанесите каплю состава на сгиб локтя и подождите 15 минут. Если нет покраснения, зуда или раздражения — можно приступать.

Не делайте слишком часто. Домашнее ламинирование — интенсивная процедура. Оптимально проводить ее не чаще раза в месяц, чтобы не пересушить волосы.

Учитывайте состояние волос. Если локоны сильно повреждены или «пережжены» окрашиванием, плотная пленка от ламинирования может утяжелить их и лишить естественной подвижности. В таких случаях лучше сначала проконсультироваться со специалистом.

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