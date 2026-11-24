На прошлой неделе Комитет по конкурентной политике Московской области выставил на земельно-имущественные торги 238 объектов, в том числе 103 земельных участка в аренду, 121 земельный участок на продажу, шесть зданий с земельным участком на продажу, четыре нежилых помещения на продажу, два нежилых помещения в аренду, два объекта под водопользование. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Земельные участки для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства (ЛПХ) подходят для возведения частного дома. Так, в городском округе Кашира сдается в аренду земельный участок для индивидуального жилищного строительства площадью 10 соток, расположенный в микрорайоне Ожерелье. Начальная цена — 109 749₽ в год.

Для бизнеса в городском округе Электросталь продается здание с земельным участком площадью 2 561,5 кв. м, Начальная цена 15 318 000₽.

Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области ЕАСУЗ.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.