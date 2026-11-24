Футуролог Рэй Курцвейл считает, что уже к 2029 году медицина может достичь методов так называемого «ускорения омоложения», пишет Popular Mechanics. Речь не о буквальном омоложении во времени, а о ситуации, когда медицинский прогресс начинает добавлять человеку больше ожидаемых лет жизни, чем он теряет за год.

Пример выглядит так: если 60-летнему человеку статистически остается около 22 лет жизни, то через год улучшения в медицине должны увеличить этот срок уже до 23 лет или больше.

Курцвейл считает, что при постоянном ускорении развития медицинских технологий такой эффект может сохраняться из года в год.

Однако демограф Джей Олшански относится к этой идее скептически и называет ее недоказанной. По его словам, одного успешного лекарства или победы над одной болезнью недостаточно.

Чтобы подтвердить реальное замедление старения, ученым придется показать снижение общей смертности и более позднее появление сразу нескольких возрастных заболеваний.

Олшански при этом считает перспективным само направление исследований старения. Они действительно могут дать людям больше здоровых лет.

Но подтвердить прогноз о радикальном увеличении продолжительности жизни быстро не получится: чтобы доказать прибавку, например, в 20 лет, исследователям придется наблюдать за людьми десятилетиями.